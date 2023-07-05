Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkan kişinin cansız bedeni bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktığı dağda kaybolan Halis Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekiplere Halis Şimşek'in yakınları da eşlik etti. Saat 15.00 sıralarında Kent Ormanı Yumrutaş mevkisinde Halis Şimşek'in cansız bedeni bulundu. Halis Şimşek'in yaklaşık 100 metre yükseklikten kayalık bölgeye düştüğü tespit edildi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ekipler tarafından sedyeye alınan Halis Şimşek'in cenazesi yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından karayolu ulaşımının olduğu Akpınar köyü yolu Kent Ormanı bölgesine indirilebildi. Burada tabuta konulan Halis Şimşek'in cenazesi araçla morga gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Aramalara katılan ETUDOSK Dağcılık Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Abdurrahman Sinap, Halis Şimşek'in cansız bedenine ulaştık. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu türlü kötü sonuçlarla bir daha karşılaşmayız dedi.Halis Şimşek'in yeğeni de Sabahtan beri arıyorduk. Ben gördüm. Bölgeyi bilen bir ağabeyimiz var. O önden gidiyordu, biz de arkadan giderken tesadüfen gördük diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam