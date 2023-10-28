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Isparta'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın, Akpınar köyünde meydana geldi ve hızla büyüyerek meyve ve sebze bahçelerine yayıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederken, bahçe sahipleri de yardımcı oldu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Kaymakam ve Belediye Başkanı da olay yerine giderek çalışmaları inceledi.