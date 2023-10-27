Isparta'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın, Akpınar köyünde meydana geldi ve meyve ve sebze bahçelerine yayıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti ve bahçe sahipleri de yardımcı oldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra Kaymakam ve Belediye Başkanı köye giderek çalışmaları inceledi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yangın ormana sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü.
Yangın saat 14.00 sıralarında Akpınar köyünde meydana geldi. Sebebi bilinmeyen yangın bir anda büyüyerek meyve ve sebze bahçelerine yayıldı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bahçe sahipleri de yangının söndürülmesine yardımcı oldu. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası Kaymakam Adem Çelik ve Belediye Başkanı Veli Gök, köye giderek çalışmaları inceledi.