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Isparta'da çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde çıkan yangın, ormana sıçramadan yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Yangın, Akpınar köyünde meydana geldi ve meyve ve sebze bahçelerine yayıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti ve bahçe sahipleri de yardımcı oldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra Kaymakam ve Belediye Başkanı köye giderek çalışmaları inceledi.