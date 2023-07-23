Isparta'nın Direkli köyünde çıkan yangında 9 küçükbaş keçi telef oldu ve bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Isparta'da çıkan ev yangınında 9 küçükbaş keçi telef oldu, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Direkli köyünde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın bir anda büyüyerek köyde bulunan iki eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 9 keçinin yandığı ve bir evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - ISPARTA