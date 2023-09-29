Davraz Mahallesi'ndeki evinin mutfak kısmından duman çıktığını gören Canan Dallı, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bazı bölümlerinde hasar oluştu. Dallı, çocuğunu almak için okula gittiğini, ocakta yağ unuttuğunu ve yangının bundan kaynaklı olabileceğini belirtti.

Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Isparta'da bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Davraz Mahallesi'ndeki evinin mutfak kısmından duman çıktığını gören Canan Dallı, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bazı bölümlerinde hasar oluştu.

Dallı, çocuğunu almak için okula gittiğini, ocakta yağ unuttuğunu ve yangının bundan kaynaklı olabileceğini belirtti.