Isparta'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Isparta'nın Gönen ilçesinde 1,5 yaşındaki bir çocuk, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.