Isparta'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Isparta'nın Gönen ilçesinde 1,5 yaşındaki bir çocuk, evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Isparta'nın Gönen ilçesinde balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alaca Mescit Mahallesi Orta Cadde'de, 1,5 yaşındaki Ramazan Arda A. evlerinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Yaşam