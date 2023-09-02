Isparta'da Ağustos Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri

Isparta'da Ağustos ayında trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 53 bin 900 araç ve sürücüsü denetlendi. Ayrıca 12 bin 581 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 499 araç trafikten men edildi.

Isparta'da Ağustos ayında trafik birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 53 bin 900 araç ve sürücüsü denetlendi. Ayrıca 12 bin 581 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 499 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından Isparta'da kazaların önlenmesi ve vatandaşların kurallara uymaları için 01-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Yapılan araç ve sürücü denetimlerinde; 53 bin 900 araç ve sürücüsü denetlenmiş, kusuru görülen 12 bin 581 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 499 araç trafikten men edildi. Motosiklet/Motorlu Bisiklet denetimlerinde 2 bin 545 araç ve sürücüsü denetlenerek kusuru görülen bin 437 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 145 Motosiklet/Motorlu Bisiklet trafikten men edildi. Yaya geçidi denetimlerinde 16 araç ve sürücüsüne, alkol denetimlerinde ise 7 bin 390 araç ve sürücüsü denetlenerek kusuru görülen 137 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yapan 6 bin 495 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) üzerinden yapılan denetimlerde bin 399 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu ile görüşme, hatalı park vb. kusurlardan cezai işlem yapılarak, polis sorumluluk bölgesinde 71 maddi hasarlı trafik kazası, 150 yaralamalı trafik kazası meydana gelerek, 265 şahıs yaralandı. - ISPARTA