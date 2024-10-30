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Isparta'da 800 Yıllık Kestane Ağaçları Hasat Zamanını Bekliyor

Isparta'da 800 Yıllık Kestane Ağaçları Hasat Zamanını Bekliyor
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Isparta'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan 800 yıllık kestane ağaçlarından bu yıl 10 ton kestane hasadı bekleniyor. Yöre halkı, yere düşen kestaneleri toplayarak taze ve doğal olarak tüketiyor veya ticarete dönüştürüyor. Kestanelerin kilosu, büyüklüğüne göre 75 lira ile 200 lira arasında satışa sunuluyor.

ISPARTA'da aralarında 800 yıllık olanların da bulunduğu kestane ağaçları, yıllardır bölge halkına meyve veriyor. Tamamı koruma altındaki ağaçlardan yere dökülen kestaneler yöre halkı tarafından toplanıp, tüketiliyor. Bazı bahçe sahiplerinin ticari olarak değerlendirdiği kestanelerin kilosu, büyüklüklerine göre 75 lira ile 200 lira arasında alıcı buluyor.

Merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde 30 dönüm arazide; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kestane ağaçları bulunuyor. Arasında 800 yıllık da olan ağaçlardan yere düşen kestaneler, yıllardır hem bahçe sahipleri hem de bölgeye yürüyüşe gelenler tarafından toplanıyor. Ekim ayındaki hasat dönemi boyunca hem mahalleli hem de kenttekiler asırlık ağaçlardan düşen kestaneleri toplayıp, yaktıkları ateş üzerinde pişiriyor. Bahçe sahiplerinden bazıları topladıkları kestaneleri ticari amaçla da değerlendiriyor. Toplandıktan sonra yumuşak ve taze kalması için yaklaşık 2 ay kadar toprak altında bekletilen kestaneler, büyüklüklerine göre; kilosu 75 lira ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Bölgedeki kestane ağaçlarından geçen yıl 7,5 ton rekolte elde edilirken, bu yıl 10 tonu bulması bekleniyor.

'TOPLAMA EKİM AYI SONUNDA BİTER'

Kestane bahçesi sahibi Oğuz Yiğit, kestane bahçelerinin Isparta'nın en güzel yerleri olduğunu belirterek, "Kilosu 75 lira, 150 lira, en fazla 200 liraya kadar satılıyor. Toplama ekim ayı sonunda biter. Kendi bahçem var. Kestane toplamaya geliyoruz. Kestaneleri biriktirip, kuma gömüyoruz. 2 ay sonra çıkarıp, satıyoruz. Yumuşak, taze durması için kuma gömüyoruz. Kumun içerisinde lezzeti iyi oluyor, kabuğu soyuluyor" dedi.

'ISPARTA'MIZIN AKCİĞERİ'

Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, "Isparta'mızın kuzey bölümündeki ormanlarındayız. Atalarımızdan kalma bu topraklarda, onlardan ne gördüysek yaşatma derdindeyiz. Bu ağaçlar aynı zamanda Isparta'mızın akciğeridir. Gördüğünüz gibi kestane hasadımız başladı. Çok da güzel gidiyor. Kestanelerimizi önce topluyor, sonra kuma gömüyoruz. 2 ay kumda saklıyoruz. Kışın, soba mevsiminde bunları çıkartıp, satışa sunuyoruz. Bütün Isparta'mızı bu doğa güzelliğine bekleriz" diye konuştu.

'TAMAMEN HER ŞEY DOĞAL'

Isparta kestanesinin lezzetli olduğunu kaydeden Muhtar Akkaya, "Diğer illerin kestanesine benzemez. Bunların tadı çok farklı. Bu sene rekolte Allah'a şükür iyi. Sulamalarını da yaptık. Rabbim veriyor, bizler de topluyoruz. Geçen yıla göre artış var. Hiçbir şekilde ilaçlama yapmıyoruz. Tamamen her şey doğal, sadece sulamalarını yapmak zorundayız. Çünkü ağaçlarımız suya alışkın olduğu için susuz olursa kuruyorlar" dedi Geçen yıl 7,5 ton civarı hasat aldıklarını belirten Akkaya, "Bu yıl 10 ton civarı hasat beklemekteyiz. Fiyatlar, kestanenin büyüklüğüne ve tadına göre. Küçük kestaneler 75 lira ile 100 lira civarında, büyükleri de 150- 200 lira civarında satılıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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