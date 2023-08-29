Isparta'da 2 yaşındaki minik Yamaç sondaj kuyusundan kurtarıldı

Isparta'da oyun oynarken 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki Yamaç, Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yamaç, tedavisinin ardından itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Isparta'da oyun oynadığı esnada 10 metrelik sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki minik Yamaç arama kurtarma çalışmalarına destek veren Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleriyle bir araya geldi.

Olay, 23 Ağustos günü akşam saatlerinde Atabey ilçesine bağlı Harmanören beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte kendilerine ait tarlaya giden Yamaç Metin (2), oyun oynadığı esnada tarlada bulunan 10 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düştü. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD sevk edildi. Ekipler kepçe ile kuyunun bulunduğu alana doğru tünel kazarak küçük çocuğa ulaşmaya çalıştı. Ekiplerin 5 saatlik hummalı çalışmaları sonucu küçük Yamaç kazılan tünelden alkışlar eşliğinde kurtarıldı.

Isparta Şehir Hastanesinde tedavisinin ardından sağlığına kavuşan minik Yamaç, ailesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına destek veren Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerini ziyaret etti. Yamaç Metin'in itfaiyedeki eğlenceli halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. - ISPARTA