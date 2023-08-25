Isparta'da 10 Metrelik Sondaj Kuyusuna Düşen Çocuk Kurtarıldı

ISPARTA'da 10 metrelik sondaj kuyusuna düşüp, 4 saatlik çalışmayla kurtarılan 2,5 yaşındaki Yamaç Metin, tedavisinin ardından taburcu oldu. Anne Fatma Metin, "Olay günü hiç isyan etmedim. Hep dua ettim. Umudumu hiç kaybetmedim" dedi.

Atabey ilçesi Harmanören köyünde 23 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında dedesi, anneannesi, annesi ve ağabeyi ile dedesinin yeni aldığı elma bahçelerine gelip, yandaki tarlada oynayan Yamaç Metin, açık bırakılan içinde su bulunmayan 10 metrelik sondaj kuyusuna düştü. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makineleri ile sondaj kuyusunun yan tarafında çukur kazıldı. Ekipler, içeriye ışık tutarak, Yamaç ile konuştu, annesi de oğluna seslenip, destek oldu. Çukuru adım adım genişleten ekipler, 4 saatlik çalışmanın sonunda Yamaç'a ulaştı. Yalvaç Metin, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

'ÇUKURUN ÜSTÜNDEKİ DELİK OTLARLA KAPALIYMIŞ'

Tedavisi tamamlanan Yamaç, dün taburcu oldu ve aile ile Eğirdir ilçesine bağlı Pınar Pazarı Mahallesi'ndeki evime döndü. Olay günü yaşadıklarını anlatan Fatma Metin, "Gözümün önünde oynuyorlardı. Nasıl olduğunu anlayamadık. Hepimiz şoke olduk, donduk kaldık. Çocuğumun 'Anne' sesini duyduğum anda koştum. Abisi, 'Anne, Yamaç kuyuya düştü' dediği anda aramaya başladım. Yan tarafta geniş çukur vardı, oraya düştü zannettim ama 'Yamaç' diye seslenince ters yönde, aşağıdan ses geliyordu. O çukurun üstündeki delik otlarla kapalıymış görünmüyordu. Babam, abim düştüğü deliği görememiş. Sonra bulundu" diye konuştu.

Metin, Yamaç'ı kurtarmak için çalışan ekiplere, tedavisini yaşan doktorlara teşekkür etti.

'BİR KEZ YAŞADIM, ÇOK AĞIR GELECEKTİ'

Daha önce yaşadığı hamilelikte bebeğinin kaybettiğini anlatan Metin, "Bir kez yaşadım, bir daha yaşamak çok ağır gelecekti, kaldıramayacaktım. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ımın mucizelerine inandım. Olay günü hiç isyan etmedim. Hep dua ettim. Umudumu hiç kaybetmedim. Evladını kaybeden anne, babalar bilir. Hayatta tek dileğim; evlatlarımın sağlıklı, huzurlu, hayatları olsun" dedi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök de Yamaç'ı evinde ziyaret edip, onu kuyudan çıkaran kepçenin oyuncak modelini hediye etti.