Isparta Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Kutladı

Isparta Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Belediye binası önünde ayak tenisi, empati etkinliği gerçekleştirilirken, baba oğul lastik ve kütük yuvarlama yarışması düzenlendi, kadınlar için step çalışması yapıldı.

Isparta Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Belediye binası önünde ayak tenisi, empati etkinliği gerçekleştirilirken, baba oğul lastik ve kütük yuvarlama yarışması düzenlendi, kadınlar için step çalışması yapıldı.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları aktif hareketlilik, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümleri lehine davranış değişikliğine davet etmek amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl 'Şehrini Keşfet' teması ve 'Gelecek Enerjini Koru' sloganıyla gerçekleştirildi. Isparta Belediyesi de Avrupa Hareketlilik Haftası'nı dolu dolu bir programla kutladı. İlk gün halk yürüyüşü ve gösterilerle başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Belediye binası önünde ayak tenisi müsabakaları yapılırken, empati etkinliğinde engelli bireylerle basketbol maçı düzenlendi. Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde ise baba ve oğulları için çuval atma, lastik ve kütük yuvarlama yarışması yapıldı. Kıyasıya geçen yarışma sonucunda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Salonu'nda ise kadınlar 'Birlikte Hareket Edelim' sloganıyla müzik eşliğinde step çalışması yaptı. Ayrıca sokak oyunları ve diğer etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası dolu dolu kutlandı. - ISPARTA