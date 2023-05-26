İspanyol çift Türkiye'yi motosikletleriyle dolaştı

İSPANYA'dan 5 ay önce motosikletleriyle yola çıkan Diego Fernandez (28) ve kız arkadaşı Nuria Molina (30), 3 ayda Avrupa'da 8 ülke gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. 2 aydır Türkiye'yi dolaşan Fernandez ve Molina'nın son durağı ise Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. Türkiye'nin çok özel ve güzel bir ülke olduğunu belirten Molina, "Türk insanı çok iyi. Burada güzel hatıralarımız oldu" dedi.

İspanya'da yaşayan güzellik uzmanı Nuria Molina ve erkek arkadaşı yüzme antrenörü Diego Fernandez, yaklaşık 5 ay önce ülkelerinden motosikletle yola çıktı. Fernandez ve Molina, 3 ayda sırayla Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye ulaştı. 2 aydır Türkiye'de İstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Urfa, Mardin ve Van'ı gören Fernandez ve Molina, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Molina, daha iyi gözlem yapmak için araç olarak motosiklet tercih ettiklerini, zaman zaman da otellerde konakladıklarını belirtti.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve Yüksekova'dan sonra ülkelerine dönmeyi planladıklarını belirten Nuria Molina, "İspanya'dan 25 Aralık'ta yolla çıkmıştık ve 5 aydır yollardayız. İki aydır da Türkiye'nin birçok yerini gezdik. Şimdi Yüksekova'dayız. İki sevgili olarak 3 yıldır biriktirdiğimiz paraları Türkiye'de harcamak istedik. Türkiye çok özel ve güzel bir ülke. İnsanları da misafirperver. Gezdiğimiz diğer ülkelerde misafirperverlik gördük ama Türkiye çok özeldi ve insanı çok iyi. Burada güzel hatıralarımız oldu" ifadelerini kullandı. (DHA)