İspanya'da La Tomatina Festivali: 15 Bin Kişi 120 Ton Domates Atışı Yaptı

İspanya'nın Valensiya kentine bağlı Bunol kasabasında her yıl düzenlenen La Tomatina Festivali'nde yaklaşık 15 bin kişi, dağıtılan 120 ton domatesi birbirine attı. Festivalde domates savaşı yaklaşık 2 saat sürdü ve sokaklar kırmızıya büründü.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentine bağlı olan Bunol kasabasında 1945 yılından bu yana her ağustos ayının son çarşambası düzenlenen "La Tomatina" festivalinde yaklaşık 15 bin kişi, dağıtılan 120 ton domatesi birbirine attı.

Bunol'un merkezinde düzenlenen ve giriş ücreti 15 avro olan festival kapsamında 120 ton (geçen yıla göre 10 ton daha az) domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

Güvenlik kontrolünden geçerek domates savaşının yapıldığı sokaklara girenlerin yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmedi.

Kasaba içinde belirli noktalarda dökülen domatesleri birbirlerine atarak eğlenen katılımcıların domates savaşı yaklaşık 2 saat sürdü.

Domates savaşı sonunda sokaklar ve kasabadan geçen nehir kırmızıya bürünse de temizlik görevlileri tazyikli sularla kısa sürede sokakları eski haline getirdi.

Festival yetkilileri, festivalde kullanılan armut domateslerin yumuşak olması için bir ay boyunca soğuk hava deposunda bekletildikten sonra çıkartılıp kamyonlara yüklendiğini, ezildiğinde yoğun bir kırmızı renk bıraktığını söyledi.

Bu arada farklı ülkelerden turistlerin ilgi gösterdiği festivalin son yıllarda ticari boyutunun öne çıkarılması ve organizatörlerin akredite olmak isteyen bazı foto muhabirlerinden 900 avroya kadar para talep etmeleri tepki çekti.

Festivalin nasıl başladığı bilinmiyor

Bunol kasabasında her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor.

En yaygın rivayete göre, 1945 yılında Bunol'da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine tezgahtaki sebze ve meyveleri atması La Tomatina'nın başlangıcı olarak kabul görüyor.

Özellikle son yıllarda katılımın yarısına yakını yabancı olan La Tomatina, Turizm Bakanlığı tarafından 2002 yılında İspanya'nın "uluslararası turistik değeri" ilan edilmişti.