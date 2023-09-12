İşletme Sahibi Okula Başlayan Öğrencilere Balon Hediye Etti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir işletme sahibi, dükkanının önünde bulunan merdivenlere astığı 700 balonu, okula başlayan öğrencilere hediye etti.

Tatvan ilçesinde organizasyon işletmesi sahibi Şazime Hancı, okula başlayan öğrenciler için merdivene balon süslemesi yaparak, "balonlar okula başlayan çocuklar için asılmıştır alabilirsiniz" notunu bıraktı. Saatler içerisinde balonlar tükenirken, balon alamayan çocuklar ise işletme sahibi Hancı'dan rica ederek yeni balonlar istedi.

İlgi odağı olan olayla ilgili açıklamalarda bulunan organizasyon işletmesi Şazime Hancı, "Birçok organizasyon düzenliyoruz. Bu vesile ile rengarenk balonlar ile alanlar hazırlayarak birçok kişiyi mutlu ediyoruz. Okulun ilk gününün vermiş olduğu heyecanı mutlulukla birleştirmek amacıyla, çocukların alması için balonların hepsini iş yerimin merdivenlerine astım. Kimse dokunmadı. Sonra bir yazı yazdım. Aileler, çocuklar, yazıyı okuyanlar balonlardan almaya başladı. İş yerimin okul yolu üzerinde olması birçok çocuğun balonları görmesini sağladı ve birkaç saat içinde asmış olduğum 700'ün üstünde balon bitti. Tabi bazı çocuklar okul dönüşü kendi paylarını alacaklarını düşünürken balonların kalmadığını görünce üzülmüşler ve iş yerime gelerek kendilerinin de öğrenci olduklarını ve balon rica ettiklerini belirttiler. Bizim amacımızda çocukları mutlu etmek olduğu için hiçbir çocuğumuzu geri çevirmedik. Çocuklar gülsün, mutlu olsun istedik. Çocukların hatıralarında yer edinmek, mutluluklarına ortak olmak, gülüşlerine şahit olmak bence her şeye değerdi" şeklinde konuştu. - BİTLİS