İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden İslam tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Küçükaşçı, cenaze namazının ardından omuzlarda taşınarak Mihrişah Valide Sultan İmareti Haziresine defnedildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 59 yaşında hayatını kaybeden Tarihçi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı için Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 2015-2019 yılları arasında Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı da yapan, İslam tarihine ilişkin önemli çalışmalar yerine getiren, tarihçi Küçükaşçı'nın cenaze törenine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Eski Kültür Bakanı Mahir Ünal, Konya Büyükşehir Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Gazeteci Murat Bardakçı, Şair İsmet Özel, akademisyenler, Küçükaşçı'nın ailesi ve yakınları ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İlk defa Gaziantep'te orada hat sergisi açmaya geldiği zaman gördüm. Orada tanıştık. Daha sonra İstanbul'a vali olduk. Ki o zaman da Topkapı Sarayı'nda müze ona emanetti. Beraber mesai arkadaşlığı yaptık. Ben Peygamberimizin buyruğu doğrultusunda hayatındayken kendisini Allah için sevdiğimi söyledim. O sünnete uydu. Seyrek görüştük çünkü bu mesai çok yoğun bir rutini var. Ama ismi zikredildiği zaman, bir araya geldiğim zaman hep gönülden bir sevgimiz olduğunu o da biliyor. Ben de diyorum, Rabbim de biliyor" şeklinde konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise yaptığı konuşmada, "Önce Allah rahmet eylesin. 30 yıllık kardeşimi, her şeyimi kaybettim. Mustafa Hoca nitelikli bilim adamlarından birisiydi. İslam tarihi alanında Türkiye'de en yetkin isimlerden birisiydi. O alanda çünkü Türkiye'de İslam tarihi alanında fazla çalışma yok. ve özellikle Haremeyn üzerine Mekke Medine üzerine önemli araştırmalar yaptı. Kendisi Osmanlı döneminde Kabe üzerine önemli araştırmalar yaptı. Aynı zamanda Topkapı Sarayı Başkanlığı, İstanbul Türbeler Müzeler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. ve en önemlisi ömrünü Türk milletine adadığı, hep Türk milletinin daha ileriye gitmesi, daha yükselmesi, Türk milletinin tekrar dünyaya huzur ve adalet getirmesi için çalıştı. ve bundan en önemli şeyin Hazreti Peygamber sevgisi olduğuna inanıyordu. Ani muhtemelen bir kalp rahatsızlığı olduğu düşünülüyor. Tabii dediğimiz gibi çünkü kalbi durmuş olarak hastaneye götürüldü ve doktorlarla görüştüğümde ani bir kalp durması olarak yorumladılar. Çünkü kendisinin sağlığında herhangi bir şöyle tabii ani muhtemelen bir kalp rahatsızlığı olduğu düşünülüyor. Tabii dediğimiz gibi çünkü kalbi durmuş olarak hastaneye götürüldü ve doktorlarla görüştüğümde ani bir kalp durması olarak yorumladılar. Çünkü kendisinin sağlığında herhangi bir kalp şikayeti yoktur. Yani kalple ilgili bir rahatsızlıktan dolayı vefat ettiği düşünülüyor. Allah rahmet eylesin" dedi. - İSTANBUL