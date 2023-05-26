İskilip'te Sağanak Yağış ve Dolu Etkili Oldu

Çorum'un İskilip ilçesinde, sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. İlçede son günlerde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Karmış köyünde etkili olan dolu yağışı ekili arazilerde hasara neden oldu.