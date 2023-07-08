İskenderun Sahilindeki Güvercinlerin Ölümü Vatandaşları Tedirgin Etti

HATAY'ın İskenderun ilçesi sahildeki güvercinlerin ölümü vatandaşları tedirgin etti. Atatürk Caddesi sahil kesiminde çocuk parkının yanında kendilerine konulan su ve yiyeceklerle beslenen güvercinlerin bazıları henüz bilinmeyen bir nedenle telef oldu. Telef olan güvercinlerin vücudunda yara izleri olması dikkat çekti. Yüzlerce güvercinden birçoğunun da durgun halleri vatandaşları tedirgin etti. (DHA)