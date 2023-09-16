İskenderun Gençlik Merkezi Öğrencileri Sahilde Temizlik Yaptı

İskenderun Gençlik Merkezi, İstiklal Makzume Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek İskenderun sahilinde temizlik yaptı. Öğrenciler, eldivenlerini takarak çevredeki atıkları topladı ve farkındalık oluşturdu.

İSKENDERUN Gençlik Merkezi, gönüllü İstiklal Makzume Anadolu Lisesi öğrencileriyle İskenderun sahilinde temizlik yaptı.

Dünya Temizlik Günü farkındalığını göstermek için bir araya gelen öğrenciler, İskenderun sahilinde eldivenlerini takarak temizlik yaptı. Eldivenlerini giyip çöp poşetlerini alarak çevredeki atıkları toplayan gönüllüler, yaşadıkları alanları güzelleştirip farkındalık oluşturdu. İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, "Hepimizin tek bir dünyası var, çevre bilinciyle hareket edip yaşam alanlarımıza sahip çıkarsak her yer cennete dönüşecektir. Çevre konusunda duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılmasını temenni ediyoruz" dedi. (DHA)