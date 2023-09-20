İskenderun'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun'un Suçıkağı Mahallesi'nde meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İskenderun İtfaiye İstasyonu ekipleri, emniyet ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY