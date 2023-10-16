İskenderun'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Yaşam Haberleri
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, İskenderun ilçesi D-91 karayolu Sarıseki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen tır, 33 AAK 975 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, S.A. isimli motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam