Üye Girişi
Haberler

İskenderun'da su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan deniz taşkını sonrası su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları gönüllü AFAD üyelerinin de desteği ile sürüyor. AFAD ve vergi dairesi görevlileri zarar tespit çalışmaları yaparken, esnaflar da maddi zararlarını dile getirdi.

Denizle karanın birleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesinde su basan iş yerlerinde temizlik çalışmaları gönüllü AFAD üyelerinin de desteği ile devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınayla Hatay'ın İskenderun ilçesinde asrın felaketi sonrası 8'inci kez deniz taşkını yaşanmıştı. AFAD Başkanı Okay Memiş ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın özverili çalışmalarıyla, adeta Venedik'e dönen İskenderun'da sular tahliye edilmeye başlanmıştı. Deniz suyunun yüzde 85 düzeyinde çekildiği İskenderun'da sahile yakın bölgelerdeki yollar trafiğe açıldı, birçok iş yeri kepenklerini açtı. Vidanjörler ile su tahliyesi yapılırken, gönüllü AFAD üyeleri iş yerlerinin temizlenmesine yardımcı oluyorlar. AFAD ve vergi dairesi görevlileri, iş yerlerini gezerek zarar tespit çalışmaları yapıyorlar.

Gönüllü olarak Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen 28 kişilik ekipte yer alan öğretmen Emrah Çelebi olayın ilk gününden bu yana sahada olduklarını ve farklı noktalardaki su basan yerlere müdahale ederek el birliği ile afetin üzerinden gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Deniz taşkınının en çok zarar verdiği ayakkabıcılar çarşısı esnafı Erkan Aydın, "İçeride yarım metre su vardı, ürünlerimiz zarar gördü. AFAD yardımı ile temizlik çalışması yaptık maddi zararımız var" dedi.

Esnaf Bedi Kurt, afetin büyüklüğüne değinerek, "Ürünlerimizin hepsi atıl durumda çok büyük zararımız var. Deniz taşması ile ilgili bu kadar afet olabileceğini tahmin etmiyorduk, gönüllü arkadaşlarla temizlik çalışmasını yaptık ama ürünlerimizi kurtaramadık" diye konuştu.

Esnaf Mehmet Öztürk ise yetkililerin çalışmalarına değinerek "Zararımız var ama altından kalkacağız. Sağ olsun AFAD Başkanımız, kaymakamımız geldi gerekli yardımları yapacaklarını söylediler. Çarşıyı da yıkadılar bir sıkıntımız yok şükür" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İskenderun Hatay AFAD Doğal Afetler Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title