İskenderun'da Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonucu Kent Merkezi Sular Altında Kaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle deniz sularının kapladığı kent merkezinde sular içinde kalan araçlar kurtarılmayı beklerken, esnaf da su içerisinde adeta yüzerek iş yerine ulaşmaya çalışıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınanın etkisiyle deniz sularının kapladığı kent merkezinde sular içinde kalan araçlar kurtarılmayı beklerken, esnaf da su içerisinde adeta yüzerek iş yerine ulaşmaya çalışıyor.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısıyla birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesi hafta sonunu yağışlı geçirdi. İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi. Deprem sonrası yer yer 1 metreyi bulan çökmelerin yaşandığı İskenderun sahili, denizde dalgaların boyunun 5 metreyi bulmasıyla sular altında kaldı. Çay Mahallesi'nde iş yerleri su içerisinde kalırken, araçlar da mahsur kaldı. Esnaf iş yerine adeta yüzerek giderken, vatandaşlar da araçlarının kurtarılması için ekiplerden yardım bekliyor. - HATAY