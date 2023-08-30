İskenderun'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece başlayan ve şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle ilçedeki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar ise su birikintisinde arızalandı. Belediye ve trafik ekiplerinin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemleri sürüyor.