İskenderun'da sağanak altında 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, dün etkili olan sağanak nedeniyle su basmasına rağmen, törenlerin yapıldığı Atatürk Bulvarı'nda kutlandı. Törende konuşan Kaymakam Demiryürek, 'Benim de içinde bulunduğum İskenderun geleneğini bozmadan bayramımızı, resmi geçit törenimizi de yapmış olduk. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum' dedi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, dün etkili olan sağanak nedeniyle su basmasına rağmen, törenlerin yapıldığı Atatürk Bulvarı'nda kutlandı. Törende konuşan Kaymakam Demiryürek, 'Benim de içinde bulunduğum İskenderun geleneğini bozmadan bayramımızı, resmi geçit törenimizi de yapmış olduk. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası çökmelerin yaşandığı Atatürk Bulvarı ile Atatürk Anıt Alanı, gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle su altında kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının yapılacağı alandan, sabah kadar vidanjörler ile su çekildi, ancak birikintilerin önüne geçilemedi. Daha önceki törenlerin de adresi olan alanda, sabah saatlerinde tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende; Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu ile İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, vatandaşların bayramını kutladı. Halk oyunları gösterisinin ardından resmi geçit töreni yapıldı.

ZABITA MEMURU YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada denizden bulvara sızan bir kefal balığı, şaşkınlık yarattı. Bir zabıta memurunun balığı yakalamaya çalıştığı görüldü.

Törende konuşan Kaymakam Demiryürek, Gece meydana gelen aşırı yağış nedeniyle şartlar her ne kadar olumsuza da dönse belediyelerimizin gayretli çalışmalarıyla alan nispeten de olsa kullanılabilir hale geldi. Benim de içinde bulunduğum İskenderun geleneğini bozmadan bayramımızı, resmi geçit törenimizi de yapmış olduk. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum dedi.