İskenderun'da konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü
Yaşam Haberleri
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen konut yangını, hızlı müdahale sayesinde diğer konutlara sıçramadan söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen konut yangını söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Konuttan alevler yükseldiğini gören ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer konutlara sıçramadan söndürdü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam