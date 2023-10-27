İskenderun'da Kamyonun Üzerine Beton Düştü: 2 Yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde damperi açık olan bir kamyon çöplük alanına girerken, giriş kapısı üzerindeki beton, damperin çarpması sonucu kamyonun üzerine düştü. Betonun düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde damperi açık olan bir kamyon çöplük alanına girerken, giriş kapısı üzerindeki beton, damperin çarpması sonucu kamyonun üzerine düştü. Betonun düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İskenderun'un Çankaya Mahallesi'nde, damperi açık olan kamyonun sürücüsü çöplük alanına girerken, alanın giriş kapısı üzerindeki betona damperin çarpmasıyla beton, kamyonun üzerinde düştü. Düşme sonucu kamyondaki 2 kişi yaralanırken, çevre sakinleri 112 acil çağrı merkezini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı 2 kişiyi kamyondan çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. - HATAY