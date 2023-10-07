İskenderun'da kamyon çekiciye yüklenirken tıra çarpan 2 kişi hayatını kaybetti

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde bozulan kamyonu çekiciye yüklemeye çalışan kişilere tır çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, İskenderun ilçesi TEM Otoyolu Sarıseki mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıza yapan kamyon çekiciye yüklendiği esnada aynı istikamette ilerleyen bir tır, şahısların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cesetler olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY