İskenderun'da İşaret Fişeği Paniği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısına yakın bölgeye düşen işaret fişekleri, paniğe neden oldu. Gökyüzünde beliren fişekler büyük şaşkınlık yarattı ve çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fişeklerin neden ateşlendiği ise bilinmiyor.

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İSKENDERUN'DA İŞARET FİŞEĞİ PANİĞİ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısına yakın bölgeye düşen işaret fişekleri, paniğe neden oldu.

Gökyüzünde beliren işaret fişeklerini görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Büyük panik yaşanırken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Çekim yapan bir kadının, "Bu ne ya? Bunlar yangın mı çıkarıyorlar acaba?" dediği de duyuldu. Bir süre gökyüzünde süzülen fişekler daha sonra yere düştü. Fişekleri kimin ve neden ateşlediği bilinmiyor.