İskenderun'da hurda yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
İskenderun ilçesinde seyir halindeki hurda yüklü bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda tırda hasar meydana geldi.
İskenderun ilçesinde, seyir halindeki hurda yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 R 7448 plakalı tırda, Sarıseki Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edip aracı güvenlik şeridine çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İskenderun İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam