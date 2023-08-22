İskenderun'da deprem sonrası yıkılan camilerin tadilatı tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesinde 3 cami yıkıldı, diğer camiler ise hasar gördü. Az hasarlı camilerin tadilatı tamamlandı ve ibadete açıldı. Tarihi Kaptan Paşa Camisi'nin minaresi de yeniden yapılacak.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde 127 camiden 3'ü yıkıldı, 15'i ağır, 9'u orta, 55'i ise az hasar gördü. Deprem felaketinden sonra tadilatı tamamlanan az hasarlı camiler, ibadete açıldı.

İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Kahramanmaraş merkezli depremde İskenderun'da 3 caminin yıkıldığını, 15'nin ağır, 9'u orta 55'nin ise az hasar aldığını söyledi. Avcı, az hasarlı camilerin tadilatının yapılarak ibadetine açıldığını, tarihi Kaptan Paşa Camisi'nin yıkılan minaresinin ihaleye çıkartıldığını ve yeniden yapılacağını belirtti.

Avcı, az hasarlı 55 caminin devlet-vatandaş iş birliğiyle tadilatının yapıldığını belirterek, "İlçemizde hasarsız camiler ve az hasarlı camilerde eksiklikler tamamlandı. Bu camilerde sorunsuz ibadet yapılmaktadır. İlçedeki tarihi Kaptan Paşa Camisi'nin de sadece minaresi yıkılmıştı. Bu camimizin mülkiyeti, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Minare, ihaleye çıkartıldı. En kısa sürede yapımının tamamlanıp, halkın hizmetine sunulacaktır" dedi.

KUR'AN KURSLARINDAN 3'Ü AĞIR HASARLI

Avcı, yıkılan bir caminin yeniden yapılması için Ankaralı bir hayırsever ile protokol imzaladıklarını, camilerin yapım ve onarımına katkıda bulunmak isteyenlerin desteğini beklediklerini de belirtti. Avcı, ilçedeki 50 Kur'an kursu binasının 3'nün yıkıldığını, 3'ünün ağır, 3'ünün orta, 31'nin ise az hasar gördüğünü, binalarda tadilat çalışmalarına devam edildiğini söyledi. (DHA)