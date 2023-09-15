İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 3 işçi yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 3 işçinin hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz gün İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, demir kesme işlemi esnasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralanmış ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Faruk Güleç isimli işçi hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavileri devam eden 3 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu ve 1 işçinin uzuvlarında kopma olduğu öğrenildi. - HATAY