İskenderun'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Modern Evler Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Modern Evler Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar oluştu.