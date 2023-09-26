İskenderun'da Bodrum Katında Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak bodrum katında bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre: İlçeye bağlı Sakar mahallesinde bulunan bir ikametin bodrum katından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Haber verilmesi üzerine çıkan yangına Hatay Büyükşehir İskenderun İtfaiye amirliği ekipleri müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Çıkan yangında bodrum katında bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - HATAY