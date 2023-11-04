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İskenderun'da bir pansiyonda yangın çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ancak pansiyonda ve eşyalarda maddi hasar meydana geldi.