İskenderun'da bir pansiyonda yangın çıktı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ancak pansiyonda ve eşyalarda maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. İş yerinde maddi hasar oluştu.
Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören iş yeri sahipleri, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. İş yerinde ve eşyalarda maddi hasar meydana geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam