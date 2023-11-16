Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi.

İskenderun'da bir evde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bilinmeyen bir nedenle bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Yangın İskenderun ilçesine bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Yangını gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.

Meskende çıkan yangın sonucunda, maddi hasar oluştu. - HATAY