İşitme Engellilerden Alperen İçin Destek Gösterisi

ZONGULDAK'ta 4 yıl önce Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası seçmelerine hazırlanırken balkondan düşerek omuriliğini kıran doğuştan işitme engelli Alperen Aslan'ın (24) tedavisi için Bursa'da işitme engelli ebeveynlerin işiten çocuklarından (CODA) oluşan 15 kişilik ekip, 'Dadı' adlı oyunu işaret diliyle sahneledi. Oyunun bilet satışından elde edilecek gelir, Aslan'ın tedavisi için başlatılan valilik onaylı kampanyaya bağışlanacak.

Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesinde yaşayan doğuştan işitme engelli Alperen Aslan, Brezilya'da yapılacak Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda milli formayı giymek için seçmelere hazırlanırken 2021 yılında amcasının evinin balkonundan sırtüstü yere düştü. Düşmenin etkisiyle Aslan'ın omuriliği kırıldı. Belden aşağısını hissetmeyen Aslan'ı, ailesi çeşitli hastanelerde tedavi ettirmeye çalıştı. Fizyoterapi süreciyle kendi kendine oturmaya başlayan Aslan'ın yürümesi için İstanbul'da özel bir hastanede 'omurilik pili ameliyatı' olması gerekiyor. Ailesi de 65 bin dolar olan ameliyat ücretini karşılayabilmek için valilik onaylı yardım kampanyası başlattı.

3 AYLIK HAZIRLIK SÜRECİ

Alperen Aslan'ın tedavisi için başlatılan valilik onaylı kampanyaya, Bursa'dan da yardım eli uzandı. Yürüyemeyen ve tedavisi için omurilik pili ameliyatı olması gereken Aslan için Yıldırım Halk Eğitim Merkezi'nin işitme engelli öğrencileri ile işitme engelli ebeveynlerin işiten çocuklarından oluşan 15 kişilik ekip sahneye çıktı. 3 ay süren hazırlık sürecinin ardından Ahmet Tan'ın yazıp yönettiği 'Dadı' adlı oyun, işaret diliyle Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

'BU YOLA ÖĞRENDİĞİMİZ İŞARET DİLİNİ UNUTMAMAK İÇİN ÇIKTIK'

Halı, televizyon gibi sahne dekorları ile saç ve makyaj malzemelerinin de oyuncular tarafından getirildiği oyunun bilet satışından elde edilecek gelirin, Aslan'ın tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışlanacağını söyleyen oyunun yapımcısı Çiğdem Denizli, bu oyunla işaret dilinin önemine de dikkat çekmek istediklerini belirtti. Denizli, "Burada kullanılan dekorları oyuncularımız getirdi. Herkes bu dili unutmamak için böyle bir oyun planladı. Emeği geçen herkese teşekkürler. Biz kursiyer arkadaşlarımızla bu yola, işaret dilinin farkındalığını yaratmak ve öğrendiğimiz işaret dilini unutmamak için çıktık" dedi.

'BU TİYATRO ORTAMINI İŞİTME ENGELLİLERİN ANLAŞILMASI İÇİN KURDUK'

Anne ve babası işitme engelli olan Fatmanur Nisa Kart da (13) işaret dilini herkesin öğrenmesi gerektiğini belirterek, "Bu tiyatro ortamını işitme engellilerin anlaşılması için kurduk. İşaret dilini çoğu insanın öğrenmesini istiyoruz. Toplu taşımada ailemle görüşürken insanların gözü üstümde oluyor. Bence bu tiyatro, bunun için herkese örnek olmalıdır" diye konuştu. (DHA

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,