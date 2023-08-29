İşitme Engelli Çift, Sevgi Diliyle Örnek Oluyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde arkadaşlıklarını ömür boyu sürdürme kararı alarak evlenen işitme engelli çift, sevgi diliyle inşa ettikleri yuvalarıyla çevrelerine örnek oluyor.

Çatalağzı beldesinde yaşayan doğuştan işitme engelli Semih Akburak (33), çocuk yaşta geçirdiği ateşli hastalık sonucu yüzde 52 oranında duyma yetisini kaybeden Fulya Durmuş'a (35) sosyal medyadan tanışma teklifi gönderdi.

İşaret dilini iyi bilmemesi nedeniyle Durmuş'tan ret cevabı alan Akburak, arkadaşının cesaretlendirmesi ve aracı olması üzerine Durmuş ile görüşerek onu yakından tanıma fırsatı buldu. Tanışma sürecinde aralarında oluşan bağları sevgiyle harmanlayan ikili, bir süre sonra yuva kurmaya karar vererek 23 Ağustos'ta dünyaevine girdi.

Eşiyle tanışma ve evlilik hikayesini işaret dili tercümanı aracılığıyla AA muhabirine anlatan Semih Akburak, eşini ilk kez sosyal medyadaki hesabından gördüğünü, takip isteği gönderdiğini ancak kendisini reddedildiğini belirtti.

Çekinerek gittiği evden gelin aldı

Akburak, daha sonra arkadaşının aracı olması ve kendisini cesaretlendirmesi üzerine Durmuş'la tanıştığından bahsetti.

Çekinerek evine ziyarete gittiğini aktaran Akburak, "Evine gittim ama nasıl çekiniyorum? Kız kardeşi, 'Korkma, problem değil, gel.' dedi. Evlerine girdim. Ona 'Bir şeyler sorabilir miyim?' dedim ve hiç korkmadan sordum. O da çok güzel cevap verdi. İşaret dili bilmediği için biraz çekindi ama 'Hiç problem değil, ben sana öğretirim.' dedim, sevindi." ifadelerini kullandı.

Akburak, zaman içerisine birbirlerine daha çok bağlandıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Birlikte gezmeye, birbirimize gidip gelmeye başladık, anlaştık. O evde oturunca çok sıkılıyordu. Görüntülü arıyordu, ben ona gidiyordum. O ikramlık bir şeyler hazırlıyordu, birlikte yiyorduk. Böylece sevgimiz doğdu. Birlikte şehirde gezdik, güzel vakit geçirdik, fotoğraflar çektik. Kafalarımız çok denkti, çok iyi anlaştık, morali çok yükseldi. Birbirimizi sevdik, hikayemiz böyle başladı."

Sevginin bütün engelleri aşabileceğine dikkati çeken Akburak, karısına olan duygularını "Eşimi anlatamayacağım kadar çok seviyorum." şeklinde ifade etti.

Fulya Akburak da eşini çok sevdiğini ve birlikte zaman geçirmekten keyif aldığını belirterek, birlikte kurdukları yuvada huzurlu ve mutlu şekilde yaşadıklarını kaydetti.