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İşçi Yere Düşerken Başını Masaya Çarptı ve Hayatını Kaybetti

İşçi Yere Düşerken Başını Masaya Çarptı ve Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Uşak'ta çalıştığı elektrikçi dükkanında fenalaşıp yere düştüğü sırada başını masaya vuran işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ta çalıştığı elektrikçi dükkanında fenalaşıp yere düştüğü sırada başını masaya vuran işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Uşak merkez Özdemir Mahallesi Güneş Sokak üzerinde elektrikçi dükkanında çalışan Ayhan Çitim (51), henüz bilinmeyen bir sebepten fenalaşarak yere düştü. Düştüğü sırada başını, çevresinde bulunan masaya çarpan Çitim, ağır yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede bütün müdahalelere rağmen elektrikçi Çitim hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatılırken Çitim'in tansiyon hastası olduğu da öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Güneş Uşak Yaşam Haberler

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