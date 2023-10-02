Sarıyer'de bir iş merkezinde yer alan 'Kostantiniyye' heykeli tepkilere neden oldu. Heykelin daha önce de tepkiler sonucu başka bir yerden kaldırıldığı öğrenildi.

İş merkezinde tepki çeken "Kostantiniyye" heykeli

İSTANBUL - Sarıyer'de bir iş merkezinde yer alan "Kostantiniyye" heykeli tepkilere neden oldu.

Sarıyer'de Maslak 42 iş merkezinin bahçe katında bulunan "Kostantiniyye" heykeli tepkilere neden oldu. Heykelin daha önce de tepkiler sonucu başka bir yerden kaldırıldığı öğrenildi. Heykeli gören Yusuf Çorakçı, "Çok emin değilim ama çocuklar için yapmışlar herhalde. Bu heykele bir anlam veremedim. Bunun yerine güzel bir Atatürk heykeli olsa daha çok hoşuma giderdi açıkçası" şeklinde konuştu.