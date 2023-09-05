Kırklareli'nde bir iş makinesinin taşan dere ile mücadelesi saniye saniye kaydedildi. Yoğun yağış sonucu taşan dere, yol ve köprü çalışması yapan iş makinesini sular altında bıraktı.

İş makinesinin sular içinde kaldığı anlar kamerada

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde bir anda bastıran yoğun yağış dereleri taşırırken, yol ve köprü çalışması yaptığı öne sürülen bir iş makinesinin taşan dere ile mücadelesi vatandaş kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce turuncu kodla uyarılan kırklareli'nde şiddetli yağışla birlikte İğneada - Demirköy sınırları arasında bulunan bir dere taşma noktasına geldi. Şiddetli yağışla birlikte taşma noktasına gelen derenin geçtiği İğneada - Demirköy yolu adete sular altına kaldı.

Sular içinde kaldı

Bölgede yol ve köprü çalışması yaptığı öne sürülen bir vincin sular içerisinde kaldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Yağışla birlikte tüm ekipler yağışın vurduğu bölgeye seferber edildi.