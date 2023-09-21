İş Makinesi Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti.
Alimpınar Mahallesi'nde M.Y'nin (20) operatörlüğünü yaptığı paletli ekskavatör, bir inşaatta çalışan İsmail Koç'a (56) çarptı.
Durumu fark eden diğer çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İş makinesi operatörü M.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yaşam