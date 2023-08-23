İş Kadını Engelli Öğrenciye Tekerlekli Sandalye Hediye Etti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş kadını, ilçe emniyet müdürlüğünün başlattığı 'Gönül Bağı Projesi' kapsamında engelli öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti. İş kadını Gülzade Gürel, polis ekiplerine ulaşarak öğrenciye yardımcı olmak istediğini iletti ve tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Proje vesilesiyle engelli bireylerin mutluluklarına şahit olan polis ekipleri, projenin başarısından memnuniyet duydu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş kadını engelli öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliğince başlatılan "Gönül Bağı Projesi" kapsamında, polis ekipleri kentteki engellileri ziyaret ediyor.
Proje kapsamında ziyaret edilen engelli Hamza Yiğit Muştu ile ilgili paylaşımdan etkilenen iş kadını Gülzade Gürel, polis ekiplerine ulaşarak öğrenciye yardımcı olmak istediğini iletti.
Tekerlekli sandalye alarak polis ekibine teslim eden Gürel, engelli öğrencinin yüzünü güldürdü.
İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu'nun koordinesindeki projeyi yürüten Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Gökhan Kam, proje vesilesiyle engelli bireylerin mutluluklarına şahit olduklarını dile getirdi.