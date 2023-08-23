İş Kadını Engelli Öğrenciye Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş kadını, ilçe emniyet müdürlüğünün başlattığı 'Gönül Bağı Projesi' kapsamında engelli öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti. İş kadını Gülzade Gürel, polis ekiplerine ulaşarak öğrenciye yardımcı olmak istediğini iletti ve tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Proje vesilesiyle engelli bireylerin mutluluklarına şahit olan polis ekipleri, projenin başarısından memnuniyet duydu.