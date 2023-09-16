İş İnsanı ve Oğlu Helikopter Kazası Geçirdi

İzmir'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı N.C. ve oğlu B.C., tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelin helikopteriyle kaza kırıma uğradı. İş insanı N.C.'nin çocukluktan beri hayali olan helikopter ve uçak kullanma isteğiyle pilotluk eğitimi aldığı belirtildi.

ÇOCUKLUK HAYALİ İDİ, OĞLU İLE BİRLİKTE KAZA YAPTI

İzmir'de sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı N.C. tatilini sürdürdüğü 5 yıldızlı otele iniş yaparken oğlu B.C. ile kaza kırıma uğradığı öğrenildi. İş insanı N.C.'nin, çocukluktan bu yana hayalinin helikopter ve uçak kullanmak olduğu öğrenilirken, Sivil Havacılık ve Milli Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş TUSAŞ Uçuş Akademisinde eğitim aldığı ve pilotluk sertifikasıyla uçuşlara başladığı öğrenildi.