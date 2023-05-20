İş insanı eliyle yakaladığı yılanı doğaya saldı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde iş insanı Mustafa Altunhan işletmesinin etrafındaki otları temizlerken eliyle yakaladığı yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı, ağaçlık alan yakınlarında doğaya bıraktı. Altunhan, Bunlardan hiç korkmayın, canlarına da kıymayın. Onunda yaşamak hakkıö dedi.Yayla köyü sahilinde bir tesisin işletmeciliğini yapan iş insanı Mustafa Altunhan, işletmesinin çevresindeki otları temizlediği sırada yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan yakaladı. Kuyruğundan tuttuğu yılanı bir süre taşıyan Altunhan, daha sonra ağaçlık alan yakınlarında doğaya saldı. Mustafa Altunhan, 'Yılanı bir başkası yakalasa öldürürdü. Ama ben doğaya salacağım. Bunlar zararsız yılanlar. Bunlardan hiç korkmayın, canlarına da kıymayın. Onunda yaşamak hakkıö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam