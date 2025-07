İş görüşmesinde olduğunu unutan genç kız, ayağa kalkınca olanlar oldu

Günümüzde yaygınlaşan online mülakatlar bu kez ilginç bir olaya sahne oldu. Beyaz gömlekli şık kombiniyle bilgisayar başında iş görüşmesine katılan genç bir kadın, ekran karşısındaki profesyonel görünümüne rağmen büyük bir hata yaptı. Görüşme sırasında bir anlık dalgınlıkla ayağa kalkan genç kızın, alt kısmında yalnızca iç çamaşırı olduğu fark edildi. Görüntü saniyeler içinde fark edilip görüşme sonlandırılsa da o anlar kayıttaydı.

"KARİYERİN İLK DAKİKADA BİTTİĞİ AN"

Görüntünün kısa sürede sosyal medyaya düşmesiyle birlikte video viral oldu. Pek çok kullanıcı, "Evden çalışmanın riski", "Kariyerin ilk dakikada bittiği an", "Bir an her şeyi unuttu" şeklinde yorumlara yaparak olaya tepkisiz kalamadı.