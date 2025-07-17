İş görüşmesinde olduğunu unutan genç kız, ayağa kalkınca olanlar oldu

İş görüşmesinde olduğunu unutan genç kız, ayağa kalkınca olanlar oldu
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İş görüşmesinde olduğunu unutan genç kız, ayağa kalkınca olanlar oldu
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Online mülakata beyaz gömlekle katılan genç kız, bir anlık dalgınlıkla ayağa kalkınca alt kıyafetinin yalnızca iç çamaşırından ibaret olduğu ortaya çıktı.

Günümüzde yaygınlaşan online mülakatlar bu kez ilginç bir olaya sahne oldu. Beyaz gömlekli şık kombiniyle bilgisayar başında iş görüşmesine katılan genç bir kadın, ekran karşısındaki profesyonel görünümüne rağmen büyük bir hata yaptı. Görüşme sırasında bir anlık dalgınlıkla ayağa kalkan genç kızın, alt kısmında yalnızca iç çamaşırı olduğu fark edildi. Görüntü saniyeler içinde fark edilip görüşme sonlandırılsa da o anlar kayıttaydı.

"KARİYERİN İLK DAKİKADA BİTTİĞİ AN"

Görüntünün kısa sürede sosyal medyaya düşmesiyle birlikte video viral oldu. Pek çok kullanıcı, "Evden çalışmanın riski", "Kariyerin ilk dakikada bittiği an", "Bir an her şeyi unuttu" şeklinde yorumlara yaparak olaya tepkisiz kalamadı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEfkan Alt0666:

Bu haber kanalının operatörün sapık olduğunu düşünüyorum artık. Bunun neresi haber

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıCihans:

Frikikçi kazım haberleri gibi okum git plajlarda doku lem siteyi meşgul etme haber diye

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Malı gören patron durur mu hemen iş başı yıkılsın bu düzen

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Haber YorumlarıGüler Korkmaz:

Boş!!

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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Hiç inandırıcı değil, Tamamen kurgu yapmışlar işte şimdi kariyer yapar

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Haber YorumlarıDaha neler:

Yeni işin hayırlı olsun işe alındın??

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