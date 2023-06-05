İrlanda uyruklu kadın Muğla'da Müslüman oldu

Muğla'da Türk vatandaşı Uğur Özengeç ile evli olan İrlanda uyruklu Stephanie Cathrine, Muğla Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak Elif adını aldı.

Muğla'da Türk vatandaşı Uğur Özengeç ile evli olan İrlanda uyruklu Stephanie Cathrine, Muğla Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreni ile Müslüman olarak Elif adını aldı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın riyasetinde İl Müftülüğü makamında düzenlenen ihtida töreninde İl Müftü Yardımcıları Sema Özbakış ve Erkan Saral ile birlikte çiftin anneleri Asiye ve Mora da hazır bulundu. Muğla İl Müftülüğü personeli Fatih Yaşatır'ın Kur'an tilaveti ile başlayan merasimde İl Müftüsü Yaşar Çapçı okunan ayetlerin meali ve ayetler ışığında İslam dinini anlattı. Kur'an'ın son kitap, Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu dile getiren Müftü Çapçı, Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de daha önce indirilmiş olan kitaplara da iman etmenin gerekliliğinden bahsetti.

Ortaca Dalyan'da yaşayan Uğur Özengeç ile evli olan ve Elif ismini alan Stephanie Cathrine ise, çocukluğundan beri arayış içerisinde olduğunu ve özellikle insanların renkleri ve diğer fiziki farklılıklar konusunda araştırmalarda bulunduğunu, bu konuda Kur'an'ı okuduğunda kendisini tatmin eden bilgilere ulaştığını ifade etti.

Uğur Özengeç de eşinin uzun süredir İslam'ı seçme konusunda bir düşüncesi olduğunu, bugün de bu kararı vermesi dolayısı ile İl Müftülüğüne geldiklerini belirtti. Eşinin İslam'ı seçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Özengeç, "Allah herkese İslam'ı nasip etsin" dedi.

Stephanie Cathrine, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Elif ismini alarak Müslüman olan Stephanie Cathrine'e Diyanet İşleri Başkanlığı İhtida Belgesi ile İngilizce başkanlık eserlerinden ihtida seti ve namaz kıyafeti hediye etti. - MUĞLA