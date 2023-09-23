Taksim'de gezen bir İranlı turist aniden fenalaşarak bayıldı. Çevredekilerin yardımıyla turist hastaneye kaldırıldı.

İranlı turist Taksim'de bayıldı

İSTANBUL - Taksim'de İranlı bir turist yolda yürürken aniden fenalaştı. Bayılan turistin yardımına çevredekiler koşarken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası turist ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Taksim Meydanı'nda akrabalarıyla gezen bir İranlı turist fenalaşarak bayıldı. Yerde yatan İranlı turiste çevredekiler yardım etti. Bayılan İranlı turiste vatandaşlar su vermeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından İranlı turist ambulansla hastaneye kaldırıldı.