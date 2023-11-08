İran plakalı TIR istinat duvarına çarptı, şoför yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen kazada, İran plakalı bir TIR istinat duvarına çarparak yan yattı. Kazada şoför yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde istinat duvarına çarpan İran plakalı TIR'ın şoförü yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Gürpınar ilçesi Zernek Barajı mevkisinde meydana geldi. Van yönündeki Başkale yönüne giden İran plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp istinat duvarına çarparak yan yattı. Kazada, araçta sıkışan şoför, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla şoförü çıkardı. İsmi öğrenilemeyen şoför, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)