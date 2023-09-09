İran'ın sınırındaki 4 köyde yol genişletme çalışması

İran'ın sırındaki 4 köyde yol genişletme çalışması

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında yer alan 4 köy yolunda genişletme çalışması başlatıldı.

Esendere beldesine bağlı Yılmaz Köyü Muhtarı Kemal Karael'in girişimleri sonucu Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri tarafından yol genişletme çalışması başlatıldı. İran'ın tam sınırında yer alan Yılmaz, Gözlüce, Soğanlı ve Yamaç köylerinin 8 kilometrelik yolu 3 gün süren çalışmalar sonucunda genişletilerek kullanıma sunuldu.

Yılmaz Köyü Muhtarı Kemal Karael, yolların yapılması için girişimlerde bulunduğunu belirterek, "İl özel idaresine bağlı ekipler 3 günlük bir çalışmayla 4 köyümüzün yol genişletmesini tamamladılar. Toplam 8 kilometrelik bir çalışma oldu. Bende 3 gündür burada ekiplerle beraberim. Tek derdimiz vatandaşımıza hizmet etmektir. Bize bu desteği sağlayan Hakkari İl Özel idaresi ekiplerimize teşekkür ediyoruz" dedi.