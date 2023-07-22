Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ve Erbil'de menengiçten yapılan tesbihler büyük ilgi görüyor

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ile Erbil kentlerinde menengiçten işlenerek yapılan tesbihler bölgeye gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Tesbihlerin fiyatı ise 1 dolar ile 500 dolar arasında değişiyor.

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye ile Erbil kentlerinde menengiçten işlenerek yapılan tesbihler bölgeye gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinin merkezinde yer alan tarihi Erbil Kalesi altında bulunan parkta sergilenen çeşitli renklerde doğal nakışlı menengiç taneleriyle yapılan tesbihler büyük ilgi görüyor. Türkiye'de kahvesinin yapıldığı menengicin tesbihlerinin fiyatı ise 1 dolar ile 500 dolar arasında değişiyor.

Bölge esnafı Seyit Ahmet, "Bu tesbihlerin çoğu Süleymaniye, Raniye, Çaharkurna bölgelerindeki dağlarda bulunan menengiç ağaçlarından yapılıyor. Elimde bulunan tesbihin ismi Lareşe. Bunun fiyatı 15 dolardan başlıyor. Bazı çeşitleri ise 200 dolar ve 500 dolara kadar satılıyor" dedi. Bölgedeki bir diğer esnaf Karzan Ali ise satılan tesbihlerin arasında en pahalısının menengiçten yapılan tesbihler olduğunu belirerek "250 taneli tesbihlerin bazı çeşitlerinin fiyatı yaklaşık 500 dolar civarında satılıyor" ifadelerini kullandı. - ERBİL